Even voor 18 uur vrijdagavond heeft het in een loods van een landbouwbedrijf in de Zeeweg Zuid in Aartrijke, deelgemeente van Zedelgem gebrand.

Een hooivoorraad vatte er vuur. De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. Samen met de landbouwer werd het smeulende hooi met een verrijker naar buiten gebracht en geblust. De schade in de loods valt mee.