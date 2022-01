Honderden varkens laten het leven bij stalbrand in Geluwe

Woensdagmiddag brak brand uit in de Geluwse Pollepelstraat. De stallen van een boerderij vormden een gewillige prooi voor het vuur. Niemand raakte gewond maar voor honderden varkens kwam alle hulp te laat.

Het waren de landbouwers zelf die alarm sloegen. Tijdens het poetsen van de stallen, merkten ze het vuur op. Ze probeerden nog hun varkens te redden maar in geen tijd stond het dak van de stal in lichterlaaie. De familie kon zich in veiligheid brengen en de brandweer bellen.

Druk niet hoog genoeg

“Door de afgelegen, landelijke plaats van de brand stuurden we meteen meerdere tankwagens ter plaatse”, verklaarde de woordvoerder van de hulpverleningszone. “De druk op de leidingen is op dergelijke plaats niet hoog genoeg om grote branden aan te pakken. Bij onze aankomst sloegen de vlammen al door het dak.”

“We hebben meteen het nodige gedaan om de tweede stal te vrijwaren, terwijl we in het getroffen gebouw de brandhaard onder handen namen. De brand sloopte een groot deel van het dak, al snel meer dan 500 vierkante meters, maar de structuur van het gebouw bleef intact. Toch is de schade aanzienlijk. Helaas konden we niet voorkomen dat honderden dieren overleden.”

Voor het getroffen landbouwgezin komt deze ramp dubbel zo hard binnen. Alles werd net in gereedheid gebracht voor het kweekseizoen.