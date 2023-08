Honderden gezinnen zonder gas nadat kraan gasleiding raakt

Bij werken in de Monseigneur Catrystraat in Beitem werd woensdagmiddag een middendruk gasleiding geraakt. Daardoor ontstond er een gaslek. Heel wat omwonenden zitten daardoor momenteel zonder gas.

De brandweer van Roeselare werd woensdag omstreeks 15.30 uur opgeroepen voor een gaslek in de Monseigneur Catrystraat in Beitem. Op grondgebied Moorslede had een kraan bij werken een middendruk gasleiding geraakt en was er een gaslek ontstaan. Dat was duidelijk hoorbaar aan het sissende geluid.

Burgemeester van Moorslede Ward Vergote (Visie) kwam onmiddellijk ter plaatse. “Het gaan om een serieus gaslek. Door het lek worden twee cabines van Fluvius momenteel niet meer bevoorraad. Daardoor zitten enkele honderden gezinnen in de buurt momenteel zonder gas. Gelukkig is het nu nog zomer en hebben de gezinnen nu waarschijnlijk geen gas nodig om te verwarmen.”

De brandweer van Roeselare en verschillende medewerkers zijn momenteel ter plaatse om het probleem op te lossen. De straat is momenteel afgesloten voor het verkeer.