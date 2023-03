Hond gered uit woningbrand in Jonkershove maar huis onbewoonbaar

In Jonkershove, deelgemeente van Houthulst, ontstond maandagavond brand in een woning in de Kapellestraat. Het ging eigenlijk om een schoorsteenbrand, maar die nam uitbreiding. Omdat het om een bungalow gaat, was er veel rookinslag in het huis. Het is tijdelijk onbewoonbaar. Een hond kon gelukkig tijdig vluchten.

De brand werd opgemerkt om 22.30 uur toen de enige bewoner van het huis thuiskwam. De veertiger merkte op hoe het hele huis onder de dikke, zwarte rook zat en belde in paniek de hulpdiensten. Hij vreesde vooral voor zijn hond, die nog binnen zat. De brandweerposten van Houthulst-Merkem en Langemark snelden ter plaatse.

Schoorsteenbrand

Het bleek dat de brand eigenlijk begonnen was als een schoorsteenbrand. De bewoner was ‘s middags vertrokken en liet zijn kachel branden. Daardoor raakte de schouw oververhit. Omdat het huis een bungalow is, zorgde dat voor veel rookinslag in het huis. Daarop begon het ook te branden tussen het vals plafond en het plat dak waarna tot slot ook de isolatie en het platte dak vuur vatte. De brandweer moest een gat in het dak maken om de moeilijk bereikbare brand te kunnen blussen.

Onbewoonbaar

Ook burgemeester Joris Hindryckx kwam ter plaatse en stak de zwaar aangeslagen bewoner een hart onder de riem. “De man was in shock”, zegt de burgemeester. “Door de vele rook zat zijn huis volledig onder het roet. Er is daarnaast ook wel wat brandschade. Het huis werd onbewoonbaar verklaard. Dat is minstens tijdelijk, want er zal wel wat herstelwerk en een grote poetsbeurt nodig zijn om er terug te kunnen leven. De man gaat voorlopig bij zijn vader slapen die ook in de buurt woont. Zijn hond die aanwezig was in de woning kon tijdig vluchten.” Het dier ademde ook niet te veel rook in en bleef dus gelukkig ongedeerd. (JH)