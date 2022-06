Hoeve onbewoonbaar na brand in Moerkerke

Woensdagmiddag even na half twee merkten buren van een hoeve in de Waterhoek in Moerkerke-Damme een rookpluim op.

Ze verwittigden meteen de hulpdiensten. Die dienden een brand in de nok van het huis te bestrijden. De brand bleef lang na smeulen, dus diende een deel van het dak ontmanteld te worden om er zeker van te zijn dat alles gedoofd was.

Niemand raakte gewond, maar de schade in de woning is groot. De woonst is dan ook onbewoonbaar.