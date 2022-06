Hitte van brandend karton doet raam sneuvelen van hoorcentrum in de Franslaan in Nieuwpoort

In de Franslaan in Nieuwpoort heeft een afvalbrand zondagavond voor schade gezorgd aan de zaak van hoorcentrum Veranneman. Een raam sneuvelde er door het vuur.

Rond 20 uur liep bij de hulpdiensten een melding binnen van een brandend gebouw in de Franslaan in Nieuwpoort. Dat bleek uiteindelijk niet te kloppen. Het ging om een grote stapel karton en papier die vuur had gevat.

Die stapel stond wel vlakbij de zaak hoorcentrum Veranneman en er was vrees dat het vuur zou overslaan. De brandweer was snel ter plaatse, maar het vuur bleek al geblust te zijn door bewoners.

Door de hitte en de vlammen sneuvelde wel een raam van hoorcentrum Veranneman. Een stuk bleek ook zwart geblakerd te zijn. De brandweer voerde nog controle en nabluswerken uit. Ook de politie Westkust kwam ter plaatse en die gaat uit van een onopzettelijke brand. (JH)