Hevige woningbrand in Hoogstraat, twee katten ternauwernood gered

In de Hoogstraat in Gistel brak zaterdag rond 11.45 uur een hevige woningbrand uit, gepaard met veel rookontwikkeling. Een politieman in burger die toevallig passeerde, kon een kat redden. Kort daarna vond de aangestormde brandweer een tweede maar bewusteloze kat in de woning. De ambulanciers slaagden erin om het dier ternauwernood te redden dankzij het toedienen van zuurstof.

Volgens luitenant Francis Vermote van brandweerpost Gistel was het initieel onduidelijk of er zich menselijke slachtoffers in de woning bevonden. Het gaat immers om het huis van een vrouw en haar mindervalide zoon. “De oproep kwam van voorbijgangers die rook zagen ontsnappen uit het rijhuis. Een politieman in burger zag het tumult en beukte de voordeur in op zoek naar mogelijke slachtoffers. De bewoners bleken niet thuis. De politieman kon wel een kat meenemen en sloot de deur opnieuw, in afwachting van onze komst. Zo kreeg de brand geen extra zuurstof”, aldus Vermote.

De brandhaard bleek zich in de woonkamer te situeren, rond de gaskachel. “Toen wij ogenblikken later de woning betraden om te blussen, vonden we boven nog een tweede kat. Het dier was bewusteloos en het zag er niet goed uit. De ambulanciers hebben minutenlang zuurstof toegediend op straat en vervolgens is de kat naar een dierenarts gebracht. De toestand verbeterde uiteindelijk snel. Het is toch een opluchting dat we de dieren van de bewoonster in veiligheid hebben kunnen brengen”, aldus Vermote.

In de woonkamer is er aanzienlijke brand- en waterschade en doorheen het hele huis is er veel rookschade. Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) kwam ter plaatse om zich van de toestand te vergewissen. “Het huis is onbewoonbaar verklaard. De schade is te groot. De sociale dienst van de stad brengt een noodwoning in gereedheid om de bewoonster en haar zoon op te vangen”, aldus Defreyne. Door de brand was er in centrum Gistel heel wat verkeershinder. (BB)