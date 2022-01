Hevige uitslaande brand in rijwoning in Oostende, bewoonster met brandwonden naar ziekenhuis

In de Duinhelmstraat woedde dinsdag kort na de middag een hevige, uitslaande brand. De bewoonster liep daarbij brandwonden op en is naar het ziekenhuis overgebracht. Het huis is onbewoonbaar door de grote schade. De oorzaak is onduidelijk.

De oproep kwam rond 13.15 uur binnen bij de hulpdiensten. Toen de brandweer arriveerde, was het raam in de voorgevel al gesprongen door de hitte. De vlammen sloegen naar buiten. De bewoonster stond in haar achtertuin en had brandwonden opgelopen. Een verbrande trui lag naast haar. De brandweer knipte de omheiningsdraad door om haar via de tuin van de buren te evacueren. Intussen werd de brand bestreden van langs het raam aan de voorgevel.

Volgens de politie van Oostende liep het slachtoffer geen levensbedreigende verwondingen op. Ook de hond werd gered uit de woning en stelt het gezien de omstandigheden goed. Het dier wordt opgevangen bij de buren. Volgens het Brugse parket was de oorzaak van de brand accidenteel. De bewoonster zou tijdens de brand aan een buurman hebben verklaard dat ze de kachel in gang wou steken en er een steekvlam ontstond.

De benedenverdieping is nagenoeg uitgebrand en overal in het huis ligt roet. De woning werd onbewoonbaar verklaard. De buren kregen de raad om goed te ventileren indien er ook binnendrong. Hun huizen werden gevrijwaard. (Bart Boterman)