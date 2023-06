Hevige stalbrand in Pittem kost leven aan 130 varkens

Een zware stalbrand in de Nachtegaalstraat in Pittem, op de grens met Tielt, koste woensdag omstreeks 11 uur het leven aan 130 varkens. De brand ging gepaard met een grote, zwarte rookpluim die tot kilometers ver te zien was. De massaal toegesnelde brandweerkorpsen vreesden even voor asbestgevaar, maar uiteindelijk bleek dat er niet te zijn.

De omgeving van Tielt en Pittem werd woensdagochtend omstreeks 11 uur opgeschrikt door een grote zwarte rookpluim die tot kilometers ver te zien was. In de Nachtegaalstraat in Pittem, pal op de grens met Tielt, was even voordien een grote brand ontstaan aan de achterzijde van een landbouwbedrijf. Daar stond een varkensstal in lichterlaaie. Een tiental korpsen uit de regio snelde er naar toe om samen de brand te bestrijden. “Bij aankomst sloeg het vuur al uit het dak van de stal. Met verschillende tankwagens hebben we een grootwatertransport opgezet”, aldus brandweerofficier Rob Nachtergaele van de brandweer van Pittem. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende korpsen kreeg de brandweer het vuur snel onder controle. De schade aan het dak van de varkensstal is echter aanzienlijk.

Helft van de dieren komt te overlijden

In die stal zaten ongeveer 260 varkens, zowel biggen als zeugen. “Ongeveer de helft van de dieren is bij de brand gestorven”, aldus Denis Fraeyman, burgemeester van Pittem. De brandweer ventileerde zo snel mogelijk de ruimte zodat de overige dieren genoeg zuurstof hadden. “Gelukkig was er ook een brandwerende wand waardoor een deel van de dieren toch afgescheiden was.” De brandweer en de medewerkers van het bedrijf waren na de brand nog urenlang in de weer om de dieren die het incident hadden overleefd een veilige plek te geven.

De brand gaat gepaard met hevige rookontwikkeling. © (foto PVH)

Geen asbestgevaar

De gemeente stuurde na het uitbreken van de brand via BE-Alert een bericht naar de bewoners. “Aanvankelijk vreesden we dat er asbestgevaar was. De rookpluim begaf zich naar het centrum van Egem. De vrees was dat er asbestdeeltjes terecht zouden komen bij bewoners of bijvoorbeeld in de buurt van de school. Gelukkig was het al snel duidelijk dat er geen asbestgevaar was.