Hevige rookontwikkeling door dakbrand in Veurne

Dinsdagavond moesten een dertigtal bewoners van twee appartementsblokken preventief hun woning verlaten langs de Ieperse Steenweg in Veurne. Op een appartement op de derde verdiepeing was brand ontstaan onder het dak naast een schouw of koker in de technische ruimte die boven het dak uitstak. Twee ladderwagens en brandweermannen uit een drietal nabijgelegen posten kwamen ter plaatse.

Dakbekleding

Er moest een deel van de dakbekleding verwijderd worden om alle vuur te doven. Er brandde een stuk van het dak af alsook een houten bekleding. Buren van het getroffen appartementsblok zeggen dat er vandaag werd gewerkt in de technische ruimte rond de koker. Burgemeester Peter Roose kwam ter plaatse en zorgde voor opvang in het nabijgelegen dienstencentrum ‘De Zonnebloem’. Door de interventie was de Ieperse Steenweg een tijdlang afgesloten. (JT)