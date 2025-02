Hevige rookontwikkeling bij brand van bak met zaagsel in flat op tweede verdieping in De Panne

In een groot appartementsgebouw op de Leopold I Esplanade in De Panne is woensdagavond brand ontstaan in een flat. Het ging om een appartement waar momenteel gerenoveerd wordt en waar een bak zaagsel vuur vatte door zelfontbranding. De schade bleef beperkt.

De brand in het grote flatgebouw werd woensdagavond even voor 20 uur ontdekt. In een van de gemeenschappelijke gangen hing heel wat rook waardoor gedacht werd aan een brand op de gang. De brandweer van De Panne, Koksijde en een ladderwagen van Veurne snelden ter plaatse. In de gang kon geen brand ontdekt worden. Er werd gezocht waar de hevige rook vandaan kwam en die bleek afkomstig te zijn van binnen een flat. De deur werd opengebroken om binnen te raken en buiten werd de ladderwagen opgesteld om ook via het balkon binnen te dringen.

In de flat zijn momenteel renovatiewerken aan de gang. Er wordt onder andere nieuw parket gelegd en MDF-werken uitgevoerd. Een bak met zaagsel vatte vermoedelijk door zelfontbranding vuur. De brandweer bracht de bak naar buiten om die daar te doven. Ook burgemeester Wim Janssens kwam zich van de situatie vergewissen. Uiteindelijk werd de brand binnen in een flat ontdekt. “Het ging om een brand in een leegstaand appartement”, zegt de burgemeester. “Daar werd een rookontwikkeling waargenomen. Er zijn gelukkig geen slachtoffers en er hoefde ook niet over te gaan tot evacuatie van het gebouw.” De brandweer ventileerde de ruimtes nog voldoende en keerde daarna terug. De schade bleef beperkt. (JH)