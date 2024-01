Hevige brand verwoest rijwoning in Kortrijk: “Ik zag de vlammen door het dak slaan”

In Kapel ter Bede in Kortrijk is donderdagavond een rijwoning volledig uitgebrand. De vlammen sloegen door het dak naar buiten. De brandweer slaagde erin om een aanpalende woning grotendeels te vrijwaren van schade. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond in de keuken van het huis, maar de bewoner was op dat moment niet thuis. Toen hij bij zijn woning aankwam, merkte hij dat de elektriciteit het niet deed en dat er al rook hing. Hij ging snel terug naar buiten en verwittigde de hulpdiensten.

Zo werd hij aangetroffen door een buurtbewoner die zag hoe de brand enorm snel om zich heen greep. “Ik was met mijn hond gaan wandelen en toen ik de straat terug in liep, hoorde ik een alarm afgaan”, vertelt de man die een paar huizen verder woont. “Ik zag dat er al rook uit het huis kwam. De bewoner stond buiten met de brandweer te bellen, maar hij leek nogal in paniek dus ik besloot om ook te bellen. De situatie werd echter snel erger. Het begon met wat rook, maar plots stond het huis in lichterlaaie. Ik zag de vlammen door het dak slaan.”

Woning volledig uitgebrand

Rond 21.15 uur kwam de brandweer ter plaatse. Die stelde een veiligheidsperimeter in en ging de vlammen te lijf. De politie evacueerde de bewoner van het huis waar de brand ontstond en uit voorzorg ook het gezin uit de aanpalende woning. De brandweer kon die woning van het ergste behoeden, er is voornamelijk rook- en geurschade.

De andere woning brandde volledig uit, op een bepaald moment stond de hele benedenverdieping in lichterlaaie. Het is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft.