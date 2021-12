Hevige brand in leegstaande woning in Oostendse Rogierlaan: het werk van krakers?

In een leegstaand en dichtgetimmerd pand in de Rogierlaan in Oostende brak dinsdag rond 13.30 uur een felle brand uit. “Van op straat waren vlammen te zien op de eerste verdieping, gepaard met een hevige rookpluim”, zegt kapitein Dries Van der Veken van brandweerpost Oostende.

Het waren de overburen die de hulpdiensten belden toen ze de vlammen zagen. Het pand in kwestie staat al een tijdje leeg nadat de bewoner overleden is. De erfgenamen lieten het dichttimmeren om krakers buiten te houden.

“Op de eerste verdieping stonden enkele meubels en een elektrisch toestel in brand. Na een tiental minuten was dat geblust. We hebben nog een deel van het vals plafond moeten verwijderen om te voorkomen dat daar nog delen bleven smeulen . Daarna restte nog grondige ventilatie en CO-metingen”, legt de brandweerkapitein uit.

Oorzaak onbekend

“De oorzaak van de brand hebben wij niet kunnen achterhalen. De politie is daarmee bezig”, voegt Van der Veken toe. De politie van Oostende bevestigt dat er een onderzoek loopt. Dat er toch krakers waren geweest, die zorgden voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting, is niet uitgesloten. Hoe dan ook was niemand aanwezig in het pand toen de hulpdiensten arriveerden.

