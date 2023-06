Woensdagvoormiddag brak er brand uit bij een varkensbedrijf in de Nachtegaalstraat in Egem, een deelgemeente van Pittem.

Over de oorzaak van de brand is momenteel nog weinig geweten. Een varkensstal zou alvast helemaal uitgebrand zijn. Verschillende korpsen uit de regio zijn ter plaatse om te blussen. De brand is ondertussen onder controle.

Later meer…