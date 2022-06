Heropflakkeringen leggen hoeve in Moerkerke in de as

In de nacht van woensdag op donderdag is omstreeks 4 uur voor de tweede keer brand uitgebroken in een hoeve in de Waterhoek in Moerkerke-Damme. De eerste brand zou veroorzaakt zijn door een defecte boiler.

Gisterenmiddag brak brand uit in de nok van de woning. Het waren buren die toen rook zagen en de hulpdiensten verwittigden. De brandweer verwijderde toen een deel van het dak om het smeulende vuur te kunnen blussen. Het huis was toen reeds zwaar beschadigd en onbewoonbaar.

Rond 4 uur liep dan opnieuw een melding binnen dat het huis in lichterlaaie stond. Veel was er niet te redden voor de brandweer. Het dak stortte volledig in. De woning zal naar alle waarschijnlijkheid dienen afgebroken. Naar de oorzaak van de brand is het voorlopig nog zoeken maar een heropflakkering lijkt het meest voor de hand liggend. Niemand raakte gewond. Het nablussen duurde nog een hele tijd.