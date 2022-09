Heldhaftige jonge boeren redden woonhuis van vlammen in Meulebeke nadat buurman vuurtje stookt

In de Tielststraat in Meulebeke zijn een tuinhuis en een carport in vlammen opgegaan. De buurman had een vuurtje gestookt in de vuurkorf in zijn tuin en door de droogte sloegen de vlammen over op de omheining. Twee jonge boeren die toevallig passeerden met een tank vol water, konden nipt voorkomen dat ook het huis vuur vatte. “Ik zou graag weten wie dit waren, ze hebben mijn huis gered”, zegt bewoner Bram Biesbrouck.

Het vuur ontstond vrijdag iets na 14.00 uur. “Gelukkig had ik het meteen gezien”, zegt bewoner Bram (32) die alleen thuis was. “Ik heb nog zelf proberen blussen met de tuinslang in afwachting van de brandweer maar het ging razendsnel.”

Buurman stookt vuurtje

De oorzaak van de brand was een vuurkorf in de tuin van de buurman. “We kregen eerst een oproep binnen van een grasbrand”, zegt brandweerofficier Wim De Coopman. “Het gras rond de vuurkorf vatte vuur maar sloeg ook over op de tuinomheining. Die bestond uit kokosmatten en vloog dus snel in brand.”

“Daardoor gingen ook de carport en het tuinhuis in vlammen op. We konden net op tijd ingrijpen, de ramen van de zijmuur van woning waren al gesprongen door de hitte. Het is geen goed idee om met deze droogte vuur te maken maar daar is blijkbaar nog niet iedereen van overtuigd.”

Een andere buurman (57) snelde Bram te hulp. “Ik ging net vertrekken met mijn moto en hoorde iemand om hulp roepen. Ik heb nog geholpen om materiaal uit het huis in veiligheid te brengen, we vreesden dat de brand naar binnen zou overslaan.”

Heldhaftige boeren

De echt helden die net dat voorkwamen zijn twee jonge landbouwers die net met hun tractor en een tank vol water passeerden. “Hen ben ik heel erg dankbaar”, gaat Bram verder. “Zij hebben de meeste bluswerken gedaan, tien minuten later en het huis was weg geweest. De carport en het tuinhuis waren nog in aanbouw maar gelukkig stonden er geen waardevolle materialen in.”

(JF)