Heftruck vlakbij stal met 8.000 mestvarkens vliegt in brand

In de Bruggestraat in Poelkapelle ontstond vrijdagavond brand ter hoogte van een stal waarin 8.000 mestvarkens zaten. Er bleek een heftruck in brand te staan en overslag kon voorkomen worden.

Rond 21.25 uur werd de eigenaar van een landbouwbedrijf in de Bruggestraat in Poelkapelle verwittigd van een brand op het bedrijf. De man repte zich ter plaatse en intussen werden de hulpdiensten verwittigd. Er bleek een heftruck in brand te staan die tegen de stallen geparkeerd stond waarin 8.000 mestvarkens zitten. Verschillende brandweerposten stuurden manschappen en materiaal ter plaatse. “Bij aankomst was de situatie meteen onder controle en was het vuur geblust”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “De schade bleef enkel beperkt tot de heftruck en overslag naar de stallen kon vermeden worden. Er vielen ook geen slachtoffers.” De brandweer kon uiteindelijk ook snel terugkeren. (JH)