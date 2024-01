Heftruck vat vuur in Hooglede

De brandweer werd donderdagochtend omstreeks 7.30 uur opgeroepen naar het bedrijf Golfkarton Soenen in Hooglede. Daar vatte een heftruck plots vuur.

De brand ontstond in een magazijn van het bedrijf langs de Meiboomstraat. Enkele werknemers startten onmiddellijk met het blussen van de heftruck. Ondertussen werd ook de brandweer verwittigd. Bij aankomst van de verschillende brandweerwagens was het vuur reeds onder controle, maar was er wel nog een serieuze rookontwikkeling. De brandweer bluste nog wat na. De werkzaamheden in het bedrijf kwamen door het voorval niet in het gedrang.