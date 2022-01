Heftruck vat vuur bij Exterior Living in Gistel

De brandweer werd maandagochtend omstreeks 9.15 uur opgeroepen naar de Bruggesteenweg in Gits waar er een brandje was ontstaan bij Exterior Living, een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is tuinhuizen.

In een van de gebouwen van het bedrijf was er een klein brandje ontstaan rond een heftruck. Het voertuig kon nog buiten gezet worden en werd daar geblust. Hoe het brandje is ontstaan is onduidelijk. De schade bleef beperkt tot de heftruck.

(BF)