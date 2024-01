Harelbeekse handcarwash en kledingoutlet in lichterlaaie, buurtbewoners worden geëvacueerd

Woensdagnamiddag ontstond er een uitslaande brand in de Gentsesteenweg in Harelbeke. “Waar het precies is begonnen, weten we niet zeker. Ofwel is de brand ontstaan in de handcarwash De Super, ofwel in de opslagruimte met oude legervoertuigen die daar vlak achter ligt. De vlammen zijn alleszins al overgeslagen naar de aanpalende kledingoutlet Brands Only, huisnummer 186”, laat de politie van Harelbeke weten. Mensen die in omliggende straten wonen worden geëvacueerd.

“Momenteel is de brandweer alles in het werk aan het stellen om te voorkomen dat de brand overslaat naar houthandelsbedrijf Omniplex. Ze zijn ook nog bezig met de evacuatie van het gebouw, het is nog niet zeker dat iedereen de brandende gebouwen al veilig heeft kunnen verlaten”, aldus Tamara Lavrijsen van PZ Gavers. “De politie is ook aanwezig om de straat af te sluiten en veiligheidsmaatregelen te treffen.”

Over de oorzaak is nog niks bekend. Momenteel wordt de gemeentelijke fase van het rampenplan opgestart. Alle inwoners van de stad werden via BE-Alert al aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden. De dikke rookpluim is tot kilometers ver zichtbaar. Buurtbewoners langs de kant van de Evangeliestraat werden uit hun huis gehaald en moeten buiten op het einde van de straat afwachten. Draait de wind, dan moeten ze het gebied verlaten via de spoorwegtunnel. “Mensen die in de rookpluim richting Waregem wonen werden geëvacueerd naar CC het SPOOR in Harelbeke. Het gaat om ongeveer 15 personen”, laat de communicatiedienst van de stad weten.

“De uitbreiding van de brand is onder controle. Momenteel is er nog met één persoon geen contact maar het is onduidelijk of die persoon aanwezig was op het moment van de brand”, klinkt het bij Stad Harelbeke.