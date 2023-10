In de Koudemarkt in harte Brugge zorgden een paar oververhitte handdoeken voor een zware rookontwikkeling in een appartement op de tweede verdieping.

De bewoners verwittigden de brandweer maar konden de oververhitte handdoeken zelf afkoelen. De brandweer diende enkel nog een controle uit te voeren.

Schade was er niet. Het volstond om het appartement te verluchten.