Haardomkasting oorzaak brand Ieperse woning

Zondagavond omstreeks twintig na vijf werd de Ieperse brandweer opgeroepen voor een brand langs de Sittingbournelaan in Ieper. Bij aankomst van de spuitgasten werd een brand vastgesteld in de living van de woning. De omkasting van een haard had er vuur gevat.

Het waren de bewoners die thuiskwamen die de brand opmerkten en de brandweer verwittigden. Doordat de bewoners niet thuis waren op het moment dat het vuur begon, heeft de brand zichzelf grotendeels versmoord omdat er geen extra zuurstof in de woning kwam. De spuitgasten konden de schoorsteenmantel uit elkaar halen en de resterende vlammen doven. De materiele schade is groot, maar bleef beperkt tot de living. De kat die in de living aanwezig was heeft de brand helaas niet overleefd, de bewoners raakten niet gewond. (DBI)