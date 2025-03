Grote uitslaande brand bij fietsenhandel Descheemaeker in Brugge

In de Lieven Bauwensstraat op het industrieterrein Waggelwater is een zware brand uitgebroken. De brandweer heeft het grootste deel van de brand onder controle, maar zal nog uren moeten nablussen.

Op het moment van de brand was de winkel gesloten, waardoor er ook geen personen in het gebouw aanwezig waren. Naar schatting tweeduizend elektrische en vierduizend gewone fietsen zijn in vlammen opgegaan. Het volledige gebouw is verloren. De Bevrijdingslaan blijft tot nader order afgesloten. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk.