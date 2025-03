Grote uitslaande brand bij fietsenhandel De Scheemaeker in Brugge; ook BE-alert uitgestuurd om buurt voor asbestresten te verwittigen

In de Lieven Bauwensstraat op het industrieterrein Waggelwater brak zaterdag in de vooravond een zware brand uitgebroken bij fietsenhandel De Scheemaeker. De brandweer kreeg het vuur onder controle, maar het bedrijf brandde uit. Er werd ook een BE-Alert uitgestuurd naar de buurt. De roetdeeltjes die de wind meevoerde richting Sint-Andries zouden asbest kunnen bevatten, afkomstig van het dak. Er wordt door het stadsbestuur dan ook aangeraden om die asresten ongemoeid te laten.

Op het moment van de brand was de winkel gesloten, waardoor er ook geen personen in het gebouw aanwezig waren. Naar schatting 2.000 elektrische en 4.000 gewone fietsen zijn in vlammen opgegaan. Het volledige gebouw is verloren. De Bevrijdingslaan blijft tot nader order afgesloten. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk.

Stad waarschuwt burgers Bij de brand zijn er roetdeeltjes vrijgekomen. Het is alsnog niet zeker of deze deeltjes asbest bevatten. De hulpdiensten houden rekening met dit scenario. Om dit uit te sluiten, werden afgelopen nacht controles en metingen in Sint-Andries uitgevoerd en geanalyseerd. Morgen bij daglicht wordt een grondige controle uitgevoerd. Stad Brugge heeft hiervoor inmiddels een gespecialiseerde firma aangesteld. In afwachting van de resultaten worden de inwoners van Noordbruggestraat, Legeweg, Refugestraat, Dirk Martensstraat, Bevrijdingslaan (tussen Wagelwaterstraat en Expressweg), Rode Kruisstraat en Henri Dunantstraat) aangespoord om voorlopig niets op te ruimen en de veiligheidstips met betrekking tot asbest te volgen