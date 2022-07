Grote rookpluim uit brandend tuinhuis: “We konden uitbreiding voorkomen”

Een tuinhuis brandde vrijdagochtend uit in een wijk van het Ieperse dorp Boezinge.

Een grote rookpluim steeg vrijdagochtend op vanuit de wijk Klappershoek in de Ieperse deelgemeente Boezinge en Brandweer Westhoek werd rond acht uur opgeroepen voor een grote buitenbrand in de Klappershoekstraat.

“Ter plaatse troffen we een tuinhuis aan, dat in lichterlaaie stond”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek.

Vuur snel onder controle

“We konden voorkomen dat de brand zich uitbreidde via een houting afsluiting en zorgden dat de woning en andere bebouwing in de buurt geen schade opliepen. Het vuur was uiteindelijk vrij snel onder controle. De opgeroepen versterking van een extra tankwagen moest niet meer ter plaatse komen.”

Het tuinhuis was volledig vernield, er vielen geen gewonden. (TP)