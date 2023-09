Grote brandweeroefening lokt vrij veel volk: “We zoeken nog steeds volk bij de brandweer”

De grote brandweeroefening in en rond de monumentale Sint-Medarduskerk in Wervik lokte zaterdagnamiddag vrij veel nieuwsgierigen. Steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers deelde Brandweer Westhoek ook flyers uit. “Zo’n oefening is een zeer mooie kans om te benutten want we zoeken nog altijd volk”, zegt Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek.

Brand tijdens dakwerken aan het schip van de Sint-Medarduskerk in Wervik. Zo kwam een oproep bij de brandweer binnen en dat was het scenario van een grootse brandweeroefening. Van verschillende korpsen uit diverse zones waren er in totaal zo’n 110 brandweerlui in de weer. Pastoor Marc Verhaeghe zag dat het goed was.

Kapitein-postoverste Johan Bonnier was achteraf alvast tevreden. “Met de aanwezigheid van de brandweer uit Bousbecque vielen de twee verschillende manieren van werken tussen Frankrijk en ons land op”, klinkt het. “In grote lijnen is de werking hetzelfde, maar zo’n oefening is nuttig om het allemaal op elkaar af te stemmen. In Frankrijk is de commandostructuur wat anders, strenger vooral.”

Dat van over de grens de spuitgasten uit Bousbecque present tekenden is geen toeval want een korps in het naburige Wervicq-Sud en Linselles is er niet meer. Na zowat twee uur kon men aan de slag met het opbergen van alle brandweerslangen en veel ander materiaal. Het eindigde met een groepsfoto op de Vrijdagmarkt.

Reinigen wegdek

Ondertussen waren de collega’s uit Mesen in de Hellestraat bezig met het reinigen van de rijbaan. Dat gebeurde door het verlies van olie in het deel tussen de Robert Klingstraat en Hoogweg. Een tijdlang was er geen doorgaand verkeer mogelijk. De klus nam een paar uur in beslag.