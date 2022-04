Grote brand in houtzagerij in Leisele: eigenaar voorkomt erger door zelf te beginnen blussen

In de Kerselaarstraat in Leisele bij Alveringem ontstond maandagavond een felle brand in een houtzagerij en houthandel. Een grote zaagmachine in het midden van een loods stond er in brand.

De brandweer kwam massaal ter plaatse maar dankzij het moedige ingrijpen van de zaakvoerder kon een echt inferno voorkomen worden. “Zijn bluswerken hebben de brand zeker vertraagd tot de komst van de brandweer”, zegt brandweerwoordvoerder Kristof Louagie.

Zaag- en schaafmachine

Het vuur in de houtzagerij en houthandel op de hoek van de Kerselaarstraat met de Izenbergestraat in Leisele brak maandagavond om 20.55 uur uit. In een van de grote loodsen van de houtzagerij was een grote zaag- en schaafmachine in brand gevlogen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk.

Het was de eigenaar zelf die het vuur opmerkte, mogelijks omdat hij toen nog aanwezig was in de werkplaats. De man belde onmiddellijk de hulpdiensten op en alarmeerde hen voor een industriebrand. Hij wachtte echter de komst van de hulpdiensten niet af en ondernam zelf pogingen om het vuur te blussen, ondanks de hevige rookontwikkeling die het vuur met zich meebracht. Zijn pogingen hadden echter effect want hij kon op dat ogenblik véél erger voorkomen.

Licht bevangen door rook

“Bij aankomst van de brandweer was er nog steeds een hevige rookontwikkeling in de loods en stond de machine nog in brand”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van brandweer Westhoek. “De bluspogingen van de eigenaar waren zeker efficiënt want ze hebben de brand vertraagd. Dankzij zijn tussenkomst en het efficiënte ingrijpen van de brandweer was de brand zelfs snel onder controle. De eigenaar raakte bij de bluspogingen wel licht bevangen door de rook. Hij werd ter plaatse onderzocht door het ambulancepersoneel maar moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht. Omdat de melding een uitslaande industriebrand was kwamen meerdere voertuigtreinen van de brandweer ter plaatse en was er een grote inzet van materiaal en personeel. Er werden ook meerdere tankwagens opgevorderd maar die bleken uiteindelijk niet allemaal nodig te zijn.” Onder meer posten Lo-Reninge, Veurne en Zuid-Ijzer kwamen ter plaatse. De schade in de loods bleef uiteindelijk ook vrij beperkt tot wat schade aan het dak. De zaagmachine is wel vernield door de brand.

Jaar geleden ook zware brand in houthandel

De brand in de houthandel doet denken aan de verwoestende brand bijna exact een jaar geleden bij een andere houthandel in de regio. Op dinsdagavond 30 maart vorig jaar verwoestte een inferno houtatelier Vandamme in Turkeyen in Lo-Reninge, tien kilometer van de brand in Leisele vandaan. Die grote loods brandde toen volledig uit en het dak stortte in. Ook daar kwam de brandweer massaal ter plaatse en was ze meerdere uren bezig om het vuur onder controle te krijgen. De schade liep toen op in de miljoenen euro’s. (JH)