Grote brand bij afvalintercommunale in Zwevegem

In Moen (Zwevegem) is maandagochtend een zware brand uitgebroken bij afvalintercommunale IMOG. De brandweer van zone Fluvia is druk in de weer om te verhinderen dat de brand uitbreidt. Inwoners van Moen en Heestert moeten ramen en deuren gesloten houden.

De brand brak omstreeks 6 uur maandagochtend uit in een loods waar ook klein gevaarlijk afval zoals gasflessen opgeslagen ligt. Er werd een BE-Alert uitgestuurd naar alle inwoners van Heestert en Moen met de vraag om ramen en deuren gesloten te houden door de hevige rookontwikkeling.

“We beheren de brand langs de flanken om te voorkomen dat het vuur zich zou uitbreiden”, klinkt het bij brandweerzone Fluvia. Er werden verschillende posten opgeroepen en er zijn ook meerdere tankwagens aanwezig. Er zouden geen gewonden zijn.