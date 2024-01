Grote brand bij afvalintercommunale in Zwevegem onder controle: 80 brandweermannen ter plaatse

In Moen (Zwevegem) is maandagochtend een zware brand uitgebroken bij afvalintercommunale IMOG. Die is stilaan onder controle en het nablusen is gestart. De inwoners van Moen en Heestert moeten ramen en deuren gesloten houden. Er waren 80 brandweermannen ter plekke om de brand te blussen

De brand brak omstreeks 6 uur maandagochtend uit in een loods waar ook klein gevaarlijk afval zoals gasflessen opgeslagen ligt. Er werd een BE-Alert uitgestuurd naar alle inwoners van Heestert en Moen met de vraag om ramen en deuren gesloten te houden door de hevige rookontwikkeling.

Voor brandweerzone Fluvia was het alle hens aan dek. Ondanks pogingen om de brand in te perken, sloegen de vlammen over naar andere gebouwen, maar momenteel is het vuur grotendeels onder controle.

Er was ook even twijfel of de Vrije Basisschool Moen moest sluiten. “Maar na overleg met brandweer, burgemeester en diensten noodplanning werd beslist dat de school kon opengaan”, klinkt het bij het gemeentebestuur. Er zouden geen gewonden gevallen zijn bij de brand.

Werking weer opgestart

“De burelen en de loods met klein gevaarlijk afval zijn gevrijwaard. De werking van de afvalsite wordt weer opgestart maar is voorlopig enkel toegankelijk voor de medewerkers van IMOG. Inwoners kunnen nog geen afval afleveren. De vrachtwagens van IMOG moeten voorlopig via het centrum van Moen de site bereiken. De Trekweg blijft nog even afgesloten van aan de Verzetslaan tot aan de Sint-Pietersbrug”, reageert het gemeentebestuur nog.