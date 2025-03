Grote bedrijfsbrand in Brugge: wedstrijd Club Brugge – Charleroi kan doorgaan

Ingevolgde de grote bedrijfsbrand in Brugge was enige tijd onzeker of de voetbalmatch Club Brugge – Charleroi vanavond in het Jan Breydelstation wel zou kunnen doorgaan. “De wedstrijd om 18 uur mag plaats vinden. Het terrein en de omgeving zijn veilig”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het kunnen plaatsvinden van de voetbalwedstrijd Club Brugge – Charleroi in het Jan Breydelstadion vanavond om 18 uur werd in twijfel getrokken omdat er ook op de site van het voetbalstadion roet- en andere deeltjes vanuit de grote bedrijfsbrand waren neergekomen. Zoals bekend werd vooral voor de aanwezigheid van asbest gevreesd.

Een gespecialiseerde firma werd aangesteld om het terrein schoon te maken en het mogelijke risico in kaart te brengen. Daarbij werd uiterst voorzichtig te werk gegaan, met onder meer het gebruik van beschermende kledij. Maar kort voor 13 uur kwam dan het verlossende woord. Burgemeester Dirk De fauw liet weten dat de wedstrijd mag doorgaan.

“Brandweer en civiele bescherming zijn nu nog bezig het met schoonmaken van de wegen en voet- en fietspaden in de omgeving van het stadion, maar tegen dat de supporters toekomen voor de match zal alles schoongemaakt zijn”, zegt de burgemeester. “Er zal dus geen risico meer zijn op het opstuiven of opwaaien van schadelijke asbestdeeltjes. En van de gespecialiseerde firma kregen we ook de bevestiging dat alles in het station, na een grondige reinigingsbeurt en inspectieronde, veilig is voor het laten plaatsvinden van de wedstrijd.”

“Er is echter wel deze nuance”, gaat de burgemeester verder. “Om 16 uur was er een voorafgaandelijk feestje voor de Club supporters met DJ’s voorzien op het stadionterrein. En dat kunnen we niet laten doorgaan omdat de supporters daarvoor al vroeger op pad zouden zijn; dus wanneer de ruimwerken in de omgeving van het stadion nog aan de gang zijn en dat zou niet veilig zijn.”