Grote balen stro zetten weide in lichterlaaie in Loker

Op een veld net buiten het centrum van Loker (Heuvelland) ontstond woensdagmiddag een fikse brand. Grote balen stro vatten er tijdens het persen vuur. In Loker werd men een indringende brandgeur gewaar maar er was geen gevaar voor de omgeving.

De brand ontstond om 14.30 uur op een weide in de Dikkebusstraat net buiten het centrum van Loker, ter hoogte van de Kalissestraat. Het gaat om een tarweveld dat gerooid werd en waar ze met een pers bezig waren strobalen te maken.

Wellicht ontstond er een vonk in de balenpers en sprong die over op een baal stro. Door de droogte verspreidde het vuur zich razendsnel. Al gauw stonden verschillende balen stro in brand en strekte het vuur zich over een grote oppervlakte van de weide uit.

Onder meer de brandweerposten van Nieuwkerke en Westouter snelden ter plaatse. Zij konden voorkomen dat het vuur nog meer uitbreiding nam en hadden de brandhaard al bij al snel onder controle. Er moest wel lange tijd nageblust worden om heropflakkeringen te voorkomen.

Omdat er in de onmiddellijke buurt geen huizen stonden was er geen gevaar voor de omgeving. Wel werden inwoners van Loker lange tijd een indringende brandgeur gewaar. (JH)