Groot stuk haag in brand vlakbij speelpleinwerking

De brandweer van Diksmuide rukte maandagnamiddag uit naar de Woumenweg in Diksmuide waar een brand werd gemeld ter hoogte van speelpleinwerking Zonnestraal. Het bleek om een groot stuk haag te gaan die in brand stond.

Het vuur werd even na 17 uur opgemerkt door een passant. Op dat moment stond een stuk van een sparrenhaag al in lichterlaaie. De brandweer kwam snel ter plaatse en zorgde er eerst voor dat het vuur niet nog verder uitbreiding kon nemen. Er werd snel geblust maar een twaalftal meter van de haag brandde volledig uit. Het vuur laaide ook op richting een hoge spar die ook nagenoeg volledig uitbrandde. Achter de haag zit een afsluiting met betonpalen en die liep eveneens schade op. De oorzaak van de brand is niet meteen duidelijk. Maar op het pad richting Zonnestraal werd eerder al vandalisme gepleegd en werd ook al eens brand gesticht. Of het opnieuw om kwaad opzet zou kunnen gaan is niet duidelijk. De politie onderzoekt de oorzaak. (JH)