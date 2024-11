Gloeilamp zet kussen in brand

Zaterdagavond even voor 19 uur merkten de bewoners van een woonhuis in de Tillegemstraat in Sint-Michiels, Brugge rook op, op de zolder van de woning.

De opgeroepen brandweer vond er op de zolder een brandend kussen. Dat had vuur gevat nadat het tegen een gloeilamp was terecht gekomen. Door de hitte van de gloeilamp had het kussen vuur gevat. De brand was snel onder controle en de schade is dan ook minimaal.

De brandweer wees de bewoners er op dat je gloeilampen, die heel veel hitte afgeven, beter kan vervangen door ledlampen die bijna niet opwarmen. Tevens is het aangeraden om rookmelders te installeren zodat, als er iets fout gaat, je direct verwittigd wordt. De bewoners zijn deze keer aan erger ontsnapt.

© JVM