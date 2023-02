Gezin van vijf kan tijdig uit brandende woning vluchten in Beveren Aan Den IJzer

In Beveren Aan Den IJzer, deelgemeente van Alveringem, woedde donderdagnacht een uitslaande dakbrand in de woning van een boerderij. De vijf bewoners konden tijdig vluchten maar hun huis is wel onbewoonbaar.

Rond 1.40 uur werden de bewoners wakker van een krakend lawaai in de woning gelegen in de Lindestraat in Beveren. Ze gingen kijken wat er aan de hand was. Ze gingen kijken en merkten dat er op de bovenste verdieping vlammen aanwezig waren en er rook te zien was. De bewoners die wakker werden door het lawaai wekten de andere om samen te vluchten. Ook de honden in het huis namen ze mee. “Ze belden daarop de hulpdiensten en stonden bij aankomst van de brandweer buiten”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

Zolder

“Eenmaal ter plaatse bleek het om een dakbrand te gaan die woedde op zolder. Het vuur was eerst ontstaan als een schouwbrand maar nam uitbreiding over de ganse lengte van het dak. Om de brand te kunnen bestrijden was er heel wat bluswater nodig die moest aangevoerd worden met extra tankwagens omdat er ter plaatse geen bluswater aanwezig was. Daarom werd er versterking ingeroepen. Nadat de brand onder controle was werd het huis onbewoonbaar verklaard. Op de eerste verdieping ligt immers een houten vloer en daardoor was er veel waterinsijpeling tot op het gelijkvloers.” Niemand van de bewoners raakte gewond en voor hen wordt onderdak gezorgd. Naast de honden hebben de bewoners nog twee katten en die zijn wellicht ook kunnen vluchten. (JH)