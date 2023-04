Gezin van Koen (40) uit Bovekerke opgeschrikt door elektriciteitsbrand: “We hebben veel geluk gehad”

In de Moervijverweg in Koekelare ontstond zondagavond brand aan de elektriciteit buiten een woning. De twee kinderen in het gezin van Koen Huyghe (40) en Silke Gheerardyn (35) schrokken plots toen alle lichten in huis begonnen te flikkeren. Buiten ontdekte Koen dan dat het bakje van de distributie- en stroomtoevoer in brand was gevlogen. “Wellicht hebben we geluk en valt de schade mee. Alleen de zonnepanelen moeten nog gecontroleerd worden.”

Op het moment dat de brand ontstond was het heel hevig aan het regenen buiten. De brandweer had op dat moment ook de handen vol met oproepen voor wateroverlast. Volgens buurtbewoners werden ook enkele bliksemschichten gezien, maar of een blikseminslag aan de oorzaak ligt van de elektriciteitsbrand om 19 uur bij Koen en Silke is niet duidelijk. “Onze kinderen van 7 en 9 waren tv aan het kijken en Silke was aan het koken”, vertelt Koen.

Bange kinderen

“Plots begonnen alle lichten binnen te flikkeren, heel hevig”, zegt Koen. “Daarna viel alle elektriciteit uit en zagen we buiten grote lichtflitsen. Die waren zo hevig dat zelfs buren die een eind verderop wonen de grote vlammen zagen, meteen belden en kwamen afgelopen om te helpen. De kinderen waren natuurlijk erg bang. Zij brachten we snel naar de grootouders even verderop terwijl we wachtten op de brandweer.”

Zonnepanelen

De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Het bakje van de stroomtoevoer en distributie brandde wel volledig uit, net als de bekabeling. “Daardoor zaten we enkele uren zonder elektriciteit”, vervolgt Koen. “Maar een pluim voor zowel de brandweer als Fluvius, want zij zijn meteen ter plaatse gekomen en hielpen ons snel. Fluvius maakte een tijdelijke oplossing zodat we rond 23 uur terug stroom hadden. Internet en tv-distributie hebben we nog niet. Daarna konden we alle toestellen in huis testen want door de brand was het mogelijk dat die aangetast werden. Dat bleek gelukkig niet het geval te zijn.”

“We hebben drijfkracht in onze woning en blijkbaar hebben we toch geluk gehad dat de elektriciteitsbrand zich niet verderzette. Wel is het nog even afwachten of de zonnepanelen geraakt zijn, maar we hopen van niet. Het lijkt erop dat alles zal meevallen.” (JH)