Gezin uit Koekelare tijdig verwittigd van brand in dressing dankzij rookmelders

Een gezin uit Koekelare werd donderdagochtend opgeschrikt door een brand in de dressing boven. Gelukkig werden ze tijdig gealarmeerd door hun rookmelders.

Even na 8 uur zat het gezin met kinderen beneden in de woning in de Eikendreef in Koekelare. Plots werden ze opgeschrikt door het alarm van de rookmelders. Ze belden onmiddellijk de hulpdiensten op. Zowel de politie, de brandweerposten van Kortemark en Koekelare en preventief een ambulance werden ter plaatse gestuurd.

Schade bleef beperkt

“Eenmaal aangekomen bleek het om een brand te gaan in een dressing naast een slaapkamer op de eerste verdieping”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere van post Koekelare. “Het ging meer bepaald om een legplank waar vuur was en waar enkele kledingstukken verbrand raakten. Elders in de ruimte was er rook aanwezig. We konden het vuur snel onder controle krijgen waardoor de brandschade beperkt bleef. Mogelijk is de kleding wel aangetast door de rook. We controleerden het vals plafond nog op waterschade maar dat was niet het geval.” Tijdens de bluswerken begaf het gezin zich tijdelijk even naar buiten. De oorzaak van de brand is onduidelijk. (JH)