Gezin met kind (10) ontsnapt aan uitslaande brand: “Eerste keer dat we zoiets meemaken in de wijk”

Een uitslaande brand heeft een woning woensdagavond volledig vernield en maakte een tweede woning ernaast tijdelijk onbewoonbaar. Hoewel het vuur erg fel en vergevorderd was, raakten alle bewoners, onder wie een gezin met een tienjarig kind, tijdig buiten. “Hopelijk komt onze kat Maya nog terecht.”

“Plots zagen we rook uit de muur komen achter onze zetel in de living toen we naar tv aan het kijken waren.” Gwendoline Vanthourhout (34) en Diederick Vandevoorde (39) schrokken woensdagavond hevig tijdens een avondje tv-kijken in de living van hun woning in sociale woonwijk De Riemeers op het einde van een doodlopend straatje langs de Leie in Wervik.

Onder de voordeur

“Toen we in de gang gingen kijken, zagen we zelfs rook van onder de voordeur komen”, vervolgt het koppel, dat meteen het gevaar besefte en actie ondernam. “Ons tienjarig zoontje lag boven de slapen. We gingen hem snel uit zijn kamer halen en namen ook nog de hond mee naar buiten.”

Hun buurvrouw, een dame van ongeveer zestig jaar oud, was ook uit de naastgelegen woning geraakt. Ze was wel bevangen door de rook en werd daarom overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. Al snel werd duidelijk dat haar woning niet meer te redden was.

Vergevorderd

“Bij aankomst van de brandweer was de brand al zeer vergevorderd en fel uitslaand, zowel boven als beneden”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De getroffen woning is volledig uitgebrand en onbewoonbaar.”

Ook de aanpalende woning van het gezin van Gwendoline is onbewoonbaar, maar slechts tijdelijk door rookschade. “Gelukkig wonen mijn ouders niet ver, zodat we daar voorlopig terechtkunnen”, vertelt ze. “Van zodra we toestemming krijgen van de verzekeraar kunnen we alles komen kuisen. We hebben gezien dat de ruit in de slaapkamer van ons zoontje gebarsten is. We laten hem donderdag thuis van school. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken in de wijk.”

Nablussen

Brandweer Westhoek werd om 21.52 uur opgeroepen om de brand te blussen en plaatste tegen middernacht hekken rond de uitgebrande woning. “De woning werd in beslag genomen door het parket in afwachting van het onderzoek door een branddeskundige, die de oorzaak moet bepalen. De herashekken moeten het gebouw ook afschermen voor de veiligheid, zodat niemand de woning zal betreden.”

Ook Werviks burgemeester Youro Casier (Vooruit) kwam ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen en zag hoe de brandweer af en toe moest nablussen in het gebouw.

“We komen goed weg”, besefte Gwendoline, toen ze met enkele spullen in haar armen keek naar de bluswerken. “Maar niet alle huisdieren zijn al gevonden. Duitse herder Laika zit al bij mijn ouders, onze kat Ella hebben we nog gezien in de garage, maar vermoedelijk is kat Maya weggelopen. Het beestje is nog nooit buiten geweest. Hopelijk komt ze nog terecht.” (TP)