Gezin en vogels ontsnappen tijdig aan vlammen, die huurhuis in Nieuwkerke onbewoonbaar maken

Het centrum van het Heuvellandse dorp Nieuwkerke werd dinsdag even voor 17 uur opgeschrikt door rook, die afkomstig was van een woning langs de Nieuwkerkestraat, vlakbij de Markt.

Brandweer Westhoek werd opgeroepen en stelde bij aankomst vast dat de hevige rookontwikkeling kwam vanuit de eerste verdieping van de woning. “De bewoners – een gezin met twee kinderen – konden de woning tijdig verlaten”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De woning liep ernstige rook-, brand-, en waterschade op, en is hierdoor onbewoonbaar.”

De 34-jarige moeder en de kinderen – een zoon van 10 en dochter van 7 – kregen ter plaatse een medische check-up van een ambulanceteam. Daarbij kreeg de zoon wat zuurstof toegediend. Het gezin hoefde uiteindelijk niet overgebracht te worden naar het ziekenhuis.

Burgemeester biedt noodopvang aan

De brandweer kon ook nog twee kooien met vogels tijdig naar buiten halen. De brand zou accidenteel ontstaan zijn ter hoogte van het plafond tussen de beneden- en de eerste verdieping. Heuvellands burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) kwam ter plaatse en bood de bewoners van de huurwoning opvang door de gemeente. “De noodwoning van de gemeente is niet beschikbaar, want die is nog bezet door de bewoner die enkele maanden geleden zijn woning verloor door een brand in deelgemeente Westouter”, aldus De Meyer. “Voor de eerste nacht is al een oplossing gevonden, daarna zoeken we verder.” (TP)