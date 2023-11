Gevoelige branddetector doet brandweer tweemaal uitrukken

Een gevoelige branddetector zorgde ervoor dat de brandweer in Zwevegem tweemaal diende uit te rukken voor een vermeende brand.

De eerste melding kwam zondagavond laat binnen rond 23u15. Volgens de melding was er een woningbrand in de Demeesterstraat in Zwevegem.

De brandweer snelde meteen ter plaatse, maar stelde gelukkig vast dat er van brand geen sprake was. Wel was er een brandmelder afgegaan, waardoor de oudere bewoners een beetje in paniek de brandweer alarmeerden.

Maandagvoormiddag rond 9u30 werd de brandweer opnieuw opgeroepen voor een woningbrand op hetzelfde adres. Diezelfde brandmelder was opnieuw de oorzaak van het alarm. Er was dus opnieuw geen brand te bespeuren.

Volgens de brandweer zal de rookmelder wellicht gevoelig zijn aan etherische olie, die men gebruikte om een bepaalde geur in de woning te hebben. (GJZ)