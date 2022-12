Geurhinder uit riolen doet brandweer uitrukken: “Geen gevaar gemeten”

Bewoners langs de Brugseweg in het Westhoekdorp Poelkapelle ondervonden dinsdagavond rond 19.30 uur hinder van een indringende geur. Bij een woning werd de geur waargenomen via een kloksifon, waarop Brandweer Westhoek ter plaatse geroepen werd.

“Onze ploegen zijn rond 19.50 uur opgeroepen voor geurhinder vanuit het rioolstelsel in de Brugseweg in Poelkapelle, tussen het kruispunt met de Waterstraat en het rondpunt van Guynemer”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De metingen leverden geen gevaarlijke waarden op. De riolering werd preventief gespoeld. Er kan tijdelijk nog een indringende geur blijven hangen in de omgeving van de Brugseweg en het rondpunt. De rioolbeheerders werden in kennis gesteld en zullen dit verder opvolgen.”

De oorzaak van de geurhinder uit het rioolstelsel kon nog niet vastgesteld worden. De geur leek op die van benzine. Een lek of lozing horen tot de mogelijkheden. (TP)