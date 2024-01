Gesprongen waterleiding voorkomt erger bij brand in Brugse horecazaak

Het was zaterdagmorgen schrikken voor de uitbaters van horecazaak Opus Latino in de passage op de Burg in Brugge. Bij aankomst stelden ze vast dat een deel van het plafond naar beneden was gekomen.

De brandweer kwam langs om de situatie in te schatten, maar merkte al gauw dat er meer aan de hand was. In de loop van de nacht was in de keuken brand ontstaan ter hoogte van een frigo. De brand breidde uit en deed zo de waterleiding springen waardoor de vlammen gedoofd werden. Door het gewicht van het water kwam het plafond deels naar beneden.

Eerder had een buurvrouw van een appartement boven de passage rook opgemerkt, maar schreef dat verkeerdelijk toe aan haar boiler. Een technicus kwam langs, maar kwam al snel tot dezelfde conclusie als de brandweer. De rook, afkomstig van de brand, kwam in het ventilatiesysteem terecht en verspreidde zich zo over de rest van het gebouw. Het is een geluk dat de waterleidingen zijn gesprongen en het vuur op die manier doofde. Anders was het hoogstwaarschijnlijk een ander verhaal. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak, die de afgelopen dagen reeds gesloten was, opnieuw zal openen.