Geslaagde rampoefening op Wevelgems vliegveld

Ruim tweehonderd personen namen deze week deel aan de terreinoefening op airport Kortrijk-Wevelgem. Het theoretische noodplan werd onder codenaam ‘Falcon’ aan de realiteit getoetst. In het geheim gehouden, uitgestippelde scenario botste een landend vliegtuig op een stilstaand voertuig. In het verleden lokte dergelijke rampoefening heel wat toeschouwers, nu waren er amper ‘ramptoeristen’ te bespeuren.

Wat er precies stond te gebeuren, dat wisten de deelnemende actoren niet. En dat waren er heel wat. Betrokken instanties waren de alarmcentrales 112 en 101, hulpverleningszone Fluvia, de MUG-en ambulancediensten van over de hele provincie, het psychosociaal hulpverleningsnetwerk (PSH) van Wevelgem, de dienst Dringende Sociale Interventie (DSI) van het Rode Kruis, de lokale politiezone Grensleie en Vlas, de federale politie, de luchthavenpolitie, de civiele bescherming,

defensie en de gemeentelijke diensten van Wevelgem. Daarnaast werden heel wat vijwilligers opgetrommeld, gelegenheidsacteurs zoals een troepje journalisten die – zoals het noodplan voorschrijft – op veilige afstand werden gehouden.

Rook op het tarmac

“Het doel van de oefening is het uittesten van de papieren noodplannen”, legt voorzitter Filip Daem van de Internationale Luchthaven Kortrijk Wevelgem (ILKW) uit. “Het intern noodplan van de luchthaven en het Bijzonder nood- en interventieplan luchthaven van de gemeente Wevelgem worden getest in een gesimuleerde werkelijkheid. De betrokken diensten wisten vooraf niet welk scenario zich op het tarmac zou afspelen. We hebben gelukkig nog nooit dergelijke ramp meegemaakt, met testoefeningen zoals deze proberen we zo goed als mogelijk voorbereid te zijn.”

In het scenario was een landend vliegtuig in aanraking gekomen met een stilstaand voertuig. Er was heel wat rookontwikkeling en bij de aanrijding kwam een chemische stof vrij. Een ambulance stond klaar om de gekwetsten die de eerste zorgen hadden gekregen weg te brengen, in totaal waren meer dan 250 personen aanwezig tijdens de oefening.

Weinig ramptoeristen

Normaal gezien dagen heel wat nieuwsgierigen op om te zien wat er zich allemaal afspeelt. Nu was er haast geen publiek, hoewel de oefening via allerhande kanalen vooraf was aangekondigd. Al snel dropen de weinige toeschouwers af, omdat je zo goed als niets kon zien vanachter het hek rond de luchthaven. Eén toeschouwer bleef echter geïnteresseerd speuren naar wat zich allemaal afspeelde.

“Ik ben opgegroeid in de buurt van het vliegveld”, verklaart Rita Martin haar interesse. “Mijn vroegste herinneringen dateren van toen de soldaten hier nog gelegerd waren. Mijn zuster Nicole heeft zelfs nog op de luchthaven gewerkt. Het vliegveld trekt mij nog steeds aan, als er dan een oefening is zoals vandaag, dan wil ik er toch graag bij zijn. Zelfs al kan je er haast niets van zien, behalve nu en dan iemand die op een brancard wordt weggedragen.”