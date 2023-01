Geparkeerde Citroën vernield na uitslaande brand onder motorkap in De Panne

Een geparkeerde Citroën C3 liep dinsdagmiddag onherstelbare schade op nadat er plots een uitslaande brand ontstond onder de motorkap. De auto stond al aan de kant om na technische problemen naar een garage te worden gebracht.

De brand werd dinsdag rond 17 uur opgemerkt. De Citroën stond toen geparkeerd in de Bortierlaan met de neus gericht naar een residentie. Plots waren er metershoge vlammen te zien die uit de motorkap reikten. Omstaanders belden de hulpdiensten want het vuur zelf blussen was geen optie meer. Bovendien stond de auto ook dicht bij het gebouw en was de kans op overslag aanwezig.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het vuur snel onder controle. Er kon verhinderd worden dat de wagen volledig uitbrandde, maar toch is de auto volledig vernield. Het ganse motorblok brandde immers uit. De wagen zou geparkeerd hebben gestaan omdat de eigenaar al af te rekenen kreeg met een technisch defect en zijn garagist had gebeld om het voertuig te halen. Na de brand werd een takeldienst gevorderd om het wrak weg te halen. Niemand raakte gewond. (JH)