“Gelukkig bracht brandweer een lamp voor de darters”: buurt zonder stroom na brand in hoogspanningscabine

Door een brand in een hoogspanningscabine bij een appartementsgebouw langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk, zitten heel wat omwonenden tijdelijk zonder stroom. Een elftal bewoners van het appartementsgebouw werden geëvacueerd naar café De Klokke, dat eveneens in het donker zat. “Gelukkig bracht de brandweer een lamp voor de darters”, aldus cafébaas Laurent Herman.

De brand ontstond iets na 19 uur in een stroomcabine bij de ingang van een appartementsgebouw op de hoek van de Oudenaardsesteenweg en de Ten Akkerdreef. De hoogspanningscabine was niet alleen gelinkt aan de appartementen, maar is een verdeelpunt voor de elektriciteit van de hele wijk.

De oorzaak van de brand is voorlopig onduidelijk, maar een paneel in de kast brandde volledig uit. Dit ging gepaard met behoorlijk wat rook, waardoor het appartementsgebouw uit voorzorg geëvacueerd werd door de brandweer. Een elftal bewoners werd naar het nabijgelegen café De Klokke gebracht.

100 klanten in het donker

Door de brand zat intussen echter een groot deel van de omgeving zonder stroom. In een straal van zo’n 300 meter rond de kast zitten volgens een ruwe schatting van Fluvius minstens 100 van hun klanten in het donker.

“De stroom viel hier niet plots uit, maar medewerkers van Fluvius kwamen zeggen dat ze die zelf even zouden uitzetten voor de veiligheid”, zegt Laurent Herman (36), uitbater van café De Klokke. “Ik heb dan maar wat extra kaarsen gezet. Het was even terug ouderwets. Ook het betaalsysteem werkte niet, dus ik moest alles opschrijven.”

“Ook het betaalsysteem werkte niet, dus ik moest alles opschrijven”

“Intussen werden de mensen van het appartement hier even opgevangen, buiten was het anders maar koud. Enkele klanten zijn wel vertrokken toen het licht uitging maar gelukkig bracht de brandweer een lamp zodat de darters verder konden spelen.”

Het is nog niet duidelijk hoelang de stroompanne zal duren. “Onze medewerkers zijn volop bezig om te herschakelen zodat iedereen snel terug elektriciteit heeft”, zegt Stijn Faelens, woordvoerder van Fluvius. “De hoogspanningscabine zelf zal pas later hersteld worden.”