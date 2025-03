Geen kwaad opzet bij fatale brand in appartementsgebouw in Wenduine

De brand die woensdagochtend in Wenduine het leven kostte aan een 32-jarige man, zou accidenteel ontstaan zijn. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Volgens de eerste bevindingen is er dus geen sprake van kwaad opzet.

De brandweer werd rond 10.30 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw in de Delacenseriestraat in Wenduine, een deelgemeente van De Haan. Het vuur bleek ontstaan te zijn in een appartement op de derde verdieping van het gebouw. Voor een 32-jarige man kwam alle hulp echter te laat. Bij de brand vielen er geen andere slachtoffers.

Accidenteel

Het was in eerste instantie onduidelijk hoe het vuur was kunnen ontstaan. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde dan ook een wetsdokter, een branddeskundige en het labo ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen van de brandexpert is ondertussen gebleken dat het om een accidentele oorzaak ging. Van kwaad opzet is dus geen sprake.