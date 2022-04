Geen gewonden na stofexplosie bij Spano in Oostrozebeke

Maandagmorgen heeft zich een stofexplosie voorgedaan bij Unilin Panels (Spano) langs de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke. Er raakte niemand gewond. Waarschijnlijk kon de explosie gebeuren door een defecte melder.

Rond acht uur maandagmorgen weerklonk plots een harde knal in de omgeving van de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke. In één van hun silo’s had zich een stofexplosie voorgedaan. “In die silo’s worden houtschilfers opgeslagen”, legt postoverste van brandweer Ingelmunster Wim Decoopman uit. “Die warmen doorheen de tijd langzaamaan op door de broei, een proces dat ook in een compostvat plaatsvindt. Als de temperatuur te hoog oploopt en de concentratie stof in de lucht is net goed, dan komt het tot een spontane ontbranding.”

Steekvlam

“De veiligheidssystemen hebben hun werk gedaan, in de silo zijn explosieluiken aangebracht die fungeren als overdrukventiel. Die zijn eruit gevlogen zodat niet de hele silo explodeert. Vervolgens ontstond een steekvlam. Het automatische blussysteem van de silo was die al aan het blussen toen wij aankwamen, met de brandweer hebben we verder geblust met schuim. Op een klein uurtje was de brand onder controle. Daarna hebben ze de silo volledig leeggedraaid terwijl wij een oogje in het zeil hielden om zeker te zijn dat de houtschilfers niet opnieuw zouden ontbranden.”

Schade beperkt

Er vielen geen gewonden en de schade is beperkt. “Gelukkig”, zegt woordvoerder van Unilin Marie Biermez. “De silo en de nabijgelegen installaties zijn tijdelijk stilgelegd om alles op te ruimen, maar waarschijnlijk zullen die morgen al terug operationeel zijn. Wij zijn een houtverwerkend bedrijf, er is dus altijd risico op brand. We doen er alles aan om dit te vermijden maar bij de explosie van deze morgen heeft het detectiesysteem geen melding gegeven. We onderzoeken nog hoe dit komt.” (JF)