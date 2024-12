Dinsdag brak een zware brand uit in een loods in Sint-Michiels bij Brugge. Bij het incident vielen geen gewonden, maar de ravage was wel enorm. Het parket stelde een branddeskundige aan. Volgens de eerste vaststellingen van de deskundige zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog verder.