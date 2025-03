Geen aanwijzing van kwaad opzet bij grote brand in fietsenbedrijf in Brugge

Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet bij de brand die zaterdagavond woedde in een fietsbedrijf in Brugge. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen op basis van de eerste vaststellingen van de branddeskundige. Wat de oorzaak van de brand was, is vooralsnog niet duidelijk omdat de schade ter plaatse zo groot is.

De brand die zaterdag ontstond bij een fietsenbedrijf in Brugge is niet aangestoken. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van de branddeskundige. Wat de oorzaak dan wel is van de brand, blijft voorlopig onduidelijk. “De ravage ter plaatse is zodanig groot, dat dat moeilijk te achterhalen is”, zegt Tom Janssens van het parket.

Bij de brand raakte niemand gewond. Er wordt wel nog volop gewerkt aan de opkuis van asbestdeeltjes binnen de ingestelde perimeter.