Gasten geëvacueerd na rookontwikkeling in liftschacht van hotel

Woensdagavond even over 17 uur werd in een liftschacht van een bijgebouw van hotel Grand Hotel Casselberg in de Meestraat in hartje Brugge rook opgemerkt.

Het was even zoeken voor de toegesnelde brandweer, maar de rook bleek afkomstig uit de liftschacht op het gelijkvloers van een bijgebouw dat eveneens meerdere gastenkamers herbergt.

Preventief werden de aanwezige gasten van een drietal kamers geëvacueerd. Al bij al viel het technisch defect dat voor de rook zorgde nog mee. Het euvel was dan ook snel opgelost.

Door de interventie was de Hoogstraat afgesloten voor het autoverkeer. Daar zorgde de politie voor. Niemand raakte gewond en de schade aan de installatie zou minimaal zijn.