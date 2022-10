Gasontploffing Oostende: zone afgesloten, drinkwaterleiding hersteld, maar pas maandag drinkbaar water

De woningen in de zone die donderdag werd getroffen door een gasontploffing, zijn afgesloten met nadarhekken en niet toegankelijk. De herstelling van de drinkwaterleiding verliep vlot. Dat meldt de stad Oostende in een update over de ramp.

“De woningen in de getroffen zone werden afgesloten”, luidt het bij stad Oostende. “De zone is afgezet met nadarhekken en is niet toegankelijk. De herstellingwerkzaamheden aan de drinkwaterleiding zijn vlot verlopen. Er is opnieuw water beschikbaar, maar vermoedelijk is er pas maandag drinkbaar water. De Gemeentelijke fase van het rampenplan is zaterdagochtend beëindigd.”

In de getroffen zone werden de ramen op het gelijkvloers aan de voorkant van de woningen overal waar mogelijk dichtgeslagen.De politiebewaking eindigt in de loop van zaterdagnamiddag.

Als gevolg van de gasontploffing is er sinds vrijdag een tijdelijke wateronderbreking in deze straten: Aartshertoginnestraat nummers 2 tot 12, Ooststraat nummers 2 tot 4 en 1 tot 11 en Christinastraat nummers 67 tot 109.

Waterleiding

Farys startte vrijdagavond met de herstellingswerkzaamheden. Dit verliep vlot, alles is hersteld. De bewoners beschikken opnieuw over water, maar dit is nog niet drinkbaar. Deze ochtend werden stalen van het water genomen, morgenochtend gebeurt dat opnieuw. Als de resultaten goed zijn, wordt er wellicht vanaf maandag opnieuw drinkbaar water vrijgegeven. Ondertussen kunnen de bewoners nog steeds tussen 9 en 18 uur flessenwater afhalen in de Ooststraat 71.